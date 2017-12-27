Ледяной унитаз: пассажиры Балтийского вокзала жалуются на слишком холодные туалеты

В Интернете петербуржцы и гости города жалуются на металлические унитазы Балтийского вокзала. Людям холодно сидеть на них зимой.

В Интернете петербуржцы и туристы активно обсуждают новые туалеты Балтийского вокзала. Вместо унитазов с пластиковыми сидениями здесь установили металлическую сантехнику. Пассажиры железной дороги жалуются, что зимой металл буквально примерзает к человеческому телу. При этом они отмечают общее качество конструкции, которые, впрочем, можно оценить лишь в теплое время года.

Вот казалось бы, на Балтийском вокзале сделали ремонт в туалете. Хорошее дело, бесспорно. Но мы с вами не забываем, где мы живём. На улице минусовая температура, на вокзале и, соответственно, в общественном туалете немного за плюс. И вот ты заходишь в кабинку и видишь вот это: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАТЬ ЕГО СТУЛЬЧАК. Тут и бумага особо не спасёт. Подставок для ног, как раньше в поездах были, тут тоже нет. Думаю, что комментарии тут излишни. Ах да, вход в сие заведение стоит 40 руб., если ты без билета. Пользователь migelgl

В комментариях к этой жалобе многие поддержали юзера. Но нашлись и те, кто заступился за администрацию Балтийского вокзала. Люди пишут про гигиеничность металлических поверхностей и хвалят ремонт туалетов. Коренные петербуржцы предлагают всем желающим зимой пользоваться туалетами в соседних кафе и торговых центрах.

Фото: Pikabu.ru