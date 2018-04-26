Ледовую арену в Сестрорецке назвали в честь Всеволода Боброва

Именно в этом городе рос и учился легендарный хоккеист.

В Курортном районе Санкт-Петербурга появился новый крупный спортивный объект. Сегодня, 26 апреля, в Сестрорецке торжественно открыли Ледовую арену имени Всеволода Боброва. На мероприятии присутствовал губернатор Георгий Полтавченко. Он напомнил собравшимся, что именно Сестрорецк является родиной легендарного хоккеиста, игрока ЦСКА и сборной СССР. Его слова приводит издание "Петербургский дневник". В память о спортсмене на первом этаже арены также открылась памятная экспозиция.

СМИ уже сообщили, что на строительство ледовой арены из бюджета выделили 220 миллионов рублей. Центральной частью сооружения стал крупный каток площадью 60 на 30 метров. Объект оснащен профессиональными трибунами для зрителей, залами для хореографии и тренировок, раздевалками и душевыми. Ледовую арену возвели в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

Фото: "Петербургский дневник"