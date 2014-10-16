В Петербурге в состав ВМФ войдет новейший корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов"

Также в составе флота появится судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".

В состав ВМФ России 20 августа войдут новейший корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов" и судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, торжественная церемония пройдет в Петербурге на территории судостроительного завода "Северная верфь". В 2015 году был заложен первый серийный (второй по счету) корабль ПМО проекта 12700 "Георгий Курбатов". На воду его спустили в сентябре 2020 года.

Другое судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения идрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Также оно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.

Ранее мы сообщали, что на Северной верфи началось строительство десятого траулера. Его назвали в честь Виктора Ефимовича Соснина, всю профессиональную жизнь проработавшего в рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока.

Фото: Piter.tv