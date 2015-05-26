В Петербурге представят документальный фильм к столетию Всеволода Боброва

Лента расскажет о достижениях спортсмена и воспоминаниях людей, которые знали его лично.

К столетию со дня рождения Всеволода Боброва в Петербурге снимут документальный фильм о спортсмене, который одновременно руководил советскими сборными по футболу и хоккею. Премьера состоится в 2022 году. Об этом сообщило издание "Петербургский дневник".

Режиссёром картины стал Евгений Попов, сценарий подготовила Анастасия Голец. Фильм расскажет о биографии Боброва при помощи документальной хроники и постановочных сцен, в которых приняли участие учащиеся Российского государственного института сценических искусств. По признанию создателей, основная ценность фильма заключается в воспоминаниях людей, лично знавших звезду спорта и игравших с ним в одной команде.

В новом фильме мы обратились к теме спорта и обнаружили, что о таком спортивном гении, как Всеволод Бобров, знают далеко не все. Особенно молодежь. А ведь это был действительно легендарный человек, культовая личность для всей страны, а может быть, даже всего мира. В истории спорта нет других примеров, когда один человек становился капитаном сборной и по хоккею, и по футболу. Мы поняли, что не можем пройти мимо его 100-летнего юбилея. Надо напомнить, что жил такой парень. Кирилл Смирнов, генеральный директор АО "Петроцентр", главный редактор газеты "Петербургский дневник"

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Фото: : "Петербургский дневник" / Александр Глуз