Ледовое шоу "Евгений Плющенко. Спящая красавица"
Сегодня, 13:00
165
Ледовое шоу покажут 2 ноября в Ледовом дворце. Начало – в 13:00 и 18:00. Без возрастных ограничений.

Ледовое шоу Евгения Плющенко венчает трилогию на музыку из балетов П. И. Чайковского. В основе сюжета – либретто, в котором действие происходит в стране сказок Шарля Перро. Гостями оказываются феи во главе с феей Сирени, Кот в сапогах танцует с Белой Кошкой, а Красная Шапочка – с Волком, Золушка – с прекрасным Принцем. 

Создадут настоящий мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой. Отшито свыше 250 новых костюмов, отобрана винтажная мебель для украшения интерьеров замка, продуманы цирковые трюки. 

Фото: pexels 

Теги: евгений плющенко, ледовое шоу
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

