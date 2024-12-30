Ледовое шоу "Евгений Плющенко. Спящая красавица"

Ледовое шоу покажут 2 ноября в Ледовом дворце. Начало – в 13:00 и 18:00. Без возрастных ограничений.

Ледовое шоу Евгения Плющенко венчает трилогию на музыку из балетов П. И. Чайковского. В основе сюжета – либретто, в котором действие происходит в стране сказок Шарля Перро. Гостями оказываются феи во главе с феей Сирени, Кот в сапогах танцует с Белой Кошкой, а Красная Шапочка – с Волком, Золушка – с прекрасным Принцем.

Создадут настоящий мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой. Отшито свыше 250 новых костюмов, отобрана винтажная мебель для украшения интерьеров замка, продуманы цирковые трюки.

Фото: pexels