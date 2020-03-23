Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

Похоронные бюро Мадрида не смогут в дальнейшем справляться с ситуацией.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг. Об этом сообщает Español.

Известно, что в Ледовом дворце будут хранить тела умерших от коронавируса COVID-19. Дело в том, что в похоронных бюро Мадрида не справляются со сложившейся ситуацией. В частности, у служб имеются проблемы связанные с отправкой и герметизацией тел.

К настоящему времени в Мадриде жертвами коронавируса стали 1263 человека. А за последние сутки в регионе умерли 242 человека.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса.

Видео:euronews (em português)/YouTube