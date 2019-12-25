Ледовый дворец может стать новой туристической точкой притяжения в Петербурге

Спортивно-концертный комплекс намерен сотрудничать с городскими туроператорами.

Спортивно-концертный комплекс "Ледовый дворец" может стать новой точкой притяжения в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Руководство комплекса намерено сотрудничать со Смольным и городскими туроператорами. Вместе они будут развивать проект "Музейные вечера".

За время существования Ледового дворца на площадке прошли тысячи спортивных мероприятий и концертов. Ледовая арена по соседству стала базой для для хоккейного клуба СКА. Её также рассматривают для проведения экскурсий, гостями которых станут фанаты хоккейного клуба. Им предложат посетить арену и комментаторскую комнату, а также пообщаться с талисманом команды.

Кроме того, в рамках проекта планируется привлечь образовательные организации, чтобы разработать программы для школьников. Ожидается, что первые программы будут запущены уже в сентябре текущего года.

Ранее стали известны подробности о создании арт-кластера в "Крестах".

Фото: Правительство Петербурга