Стоматологи едва не убили петербуржца удалением зуба

Жертве пришлось вызывать скорую помощь. До непоправимого летального исхода у мужчины оставалось два часа.

Петербуржец едва не погиб, решив посетить стоматологическую поликлинику города. Пострадавший собирается обратиться в суд с заявлением на частную клинику. Мужчина рассказал, что собирался установить себе брекеты.

Главный врач медицинского учреждения посоветовал клиенту перед этим вылечить зубы. После удаления одного из них, у пациента началось нагноение. Жертва врачей объяснил, что стоматологи не сделали рентген челюсти после "операции". Уже на следующий день после вмешательства специалистов, петербуржцу стало больно глотать, а спустя еще сутки поднялась высокая температура. В клинике ему объяснили, что такое - не редкость и не пригласили на повторный визит.

Затем у мужчины опухла челюсть до такой степени, что он не смог открывать рот. Жертва обстоятельств позвонил в скорую помощь. Мужчине потребовалась экстренная операция под общим наркозом. По данным медиков, два часа промедления могли бы довести до летального исхода.

Фото: Piter.tv