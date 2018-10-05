Лечебная грязь и минеральные воды Старой Руссы способны побороть все болезни

Природные богатства курорта помогают вылечить заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

Лечебная грязь и минеральные воды Старой Руссы помогут вылечить заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Так заявляет руководство курорта "Старая Русса". На сегодняшний день ему уже 190 лет.

Все это время жители Новгородской и соседней Ленинградской области укрепляли здоровье именно в этом месте. Здравница славится минеральными водами и уникальной лечебной грязью. Старорусская грязь не имеет аналогов в Европе. Она содержит в себе большое количество сульфидов железа и солей.

Добыча грязи производится ручным способом прямо на территории курорта. Гидроминеральная база курорта представлена бромными высокоминерализированными водами, в состав которых входит около 40 химических элементов, способных вылечить даже бесплодие.

За 2018 год курорт посетило 27 000 человек. В разное время на знаменитом курорте побывали Ф. Достоевский, А. Майков, М. Горький и другие.

Видео: Piter.tv