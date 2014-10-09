Жители Ленобласти оценили полезность лазерных зебр

В двух городах Ленинградской области впервые установили лазерные зебры. Специальная разметка в Кировске и Коммунаре необходима для подсветки пешеходного перехода во время осадков, однако далеко не все жители региона оценили разработку по достоинству. Об этом сообщает издание peterburg2 со ссылкой на опрос, проведенный в соцсетях.
Голосование прошло с участием 547 человек. Отмечается, что 47% респондентов считают лазерные зебры бесполезными, а 13% и вовсе охарактеризовали их как "баловство".
Мечтают об установке зебры в своём населённом пункте 27% опрошенных. Ещё 16% относятся в нововведению нейтрально.
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Фото: Pexels
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