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Жители Ленобласти оценили полезность лазерных зебр
Сегодня, 16:10
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Жители Ленобласти оценили полезность лазерных зебр

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На данный момент специальная разметка, которая подсвечивает пешеходный переход, установлена в двух населённых пунктах – в Кировске и Коммунаре.

В двух городах Ленинградской области впервые установили лазерные зебры. Специальная разметка в Кировске и Коммунаре необходима для подсветки пешеходного перехода во время осадков, однако далеко не все жители региона оценили разработку по достоинству. Об этом сообщает издание peterburg2 со ссылкой на опрос, проведенный в соцсетях. 

Голосование прошло с участием 547 человек. Отмечается, что 47% респондентов считают лазерные зебры бесполезными, а 13% и вовсе охарактеризовали их как "баловство".

Мечтают об установке зебры в своём населённом пункте 27% опрошенных. Ещё 16% относятся в нововведению нейтрально. 

Ранее мы сообщили о том, что полиция разбирается в конфликте между жителями Мурино.

Фото: Pexels

 

Теги: лазерные зебры, ленинградская область, пешеходные переходы, технологии
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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