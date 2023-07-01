Лавров заявил, что Запад пытается выиграть время для усиления Украины в военном плане

Глава МИД РФ оценил слова Энтони Блинкена.

Страны коллективного Запада пытаются временно заморозить региональный конфликт на Украине, а также добиться прекращения огня и выиграть время для того, чтобы накачать киевский режим "в военном плане", передать Вооруженным силам страны новые дальнобойные и смертоносные виды оружия. Такое мнение в интервью с журналистами иностранной медиагруппы Португалии сообщил российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Такое раздвоение и растроение личностей не помогает ориентироваться в ситуации... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава внешнеполитического ведомства счел странным высказывание американского государственного секретаря Энтони Блинкена о необходимости завершения конфликта на Украине путем переговоров. Сергей Лавров напомнил коллеге из Госдепа США о том, что сам дипломат, а также руководители Совета национальной безопасности США, лидеры Евросоюза и НАТО при этом настаивают на победе ВСУ.

Лавров: корни проблем человечества заключаются в отказе Запада уважать равенство стран.

Фото и видео: МИД России