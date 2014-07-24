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Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций

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По его словам, Москва будет развивать свою экономику и опираться на надежных партнеров.

Москва не просит о снятии санкций, но ждет устранения проблем по теме продовольствия, созданные Западом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.

Лавров подчеркнул, что проблемы санкций против России заслуживают отдельного внимания. По его словам, Москва будет развивать свою экономику и опираться на надежных партнеров.

Что касается продовольствия, здесь наши западные коллеги должны устранить препятствия, созданные ими самими.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима.

Видео: МИД России

Теги: мид россии, санкции, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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