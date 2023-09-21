Лавров: в ЕС хотят принять "нацистов вне очереди", а Сербия и Турция должны ждать годами

В МИД РФ напомнили о том, что Киев нарушил устав ООН.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять в ряды регионального объединения Украину вне очереди, при этом Сербия и Турция уже десятилетиями ведут переговоры о вступлении. Соответствующее заявление на заседании Совета по безопасности во Всемирной организации сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат напомнил коллегам, что "Саммите за демократию" в 2021 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провозгласил то, что демократия проистекает именно из Устава ООН.

Сейчас звучат призывы из Брюсселя расширять членский состав ЕС как можно скорее, включая, в частности, балканские страны. Но главный пафос не про Сербию, не про Турцию, которые десятилетиями ведут безнадежные переговоры о вступлении, а про Украину... Сербия, Турция и прочие подождут, а вот нацистов принимаем в ряды Евросоюз вне очереди. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России отметили, что полезно соотнести тезис Антониу Гутерриша с "послужным списком" киевского режима. Сергей Лавров пояснил, что украинские власти развязали вооруженный конфликт против большого количества населения. Речь идет о миллионах граждан, которые не дали согласие на то, чтобы ими управляли неонацисты и русофобы. Эти люди не готовы защищать незаконно захвативших власть в стране чиновников и не одобрили "похороны Минских соглашений".

Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций