Лавров сообщил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах

Глава МИД РФ рассказал о работе по линии ЕАЭС.

Взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных и дружественных валютах достигнет в 2023 году 90 процентов. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что в прошлом году этого показатель составлял 76 процентов.

Если не ошибаюсь, в прошлом году 76% взаимной торговли и взаиморасчетов между странами Евразийского экономического союза уже осуществлялось не в долларах, а прежде всего в национальных и дружественных валютах, а в этом году ожидается 90%. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров сообщил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией.

Фото и видео: МИД России