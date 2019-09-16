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Лавров сообщил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах

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Глава МИД РФ рассказал о работе по линии ЕАЭС.

Взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных и дружественных валютах достигнет в 2023 году 90 процентов. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что в прошлом году этого показатель составлял 76 процентов. 

Если не ошибаюсь, в прошлом году 76% взаимной торговли и взаиморасчетов между странами Евразийского экономического союза уже осуществлялось не в долларах, а прежде всего в национальных и дружественных валютах, а в этом году ожидается 90%.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров сообщил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией.

Фото и видео: МИД России

Теги: еаэс, мид, нацвалюты, национальные валюты, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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