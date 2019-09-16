Лавров сообщил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией

Глава МИД РФ призвал Токио к "отрезвлению".

Москва поддерживает сохранение дипломатических отношений с властями Токио и открыта к диалогу с японскими коллегами. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат добавил, что в России не будут бегать за этой страной и предлагать им что-то. В РФ полагают, что Япония должна самостоятельно определиться с тем, хочет или нет государство взаимодействовать.

Это все равно наш сосед. В любом случае у нас есть и, я надеюсь, сохранятся дипломатические отношения. По крайней мере, мы - за это. Когда отрезвление настанет, посмотрим, как они будут действовать, как они будут работать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что Россия не имеет желания "угробить" доллар.

Фото и видео: МИД России