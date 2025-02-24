Лавров сомневается, что украинское руководство "на что-то способно"

Глава МИД РФ указал на попытки Украине начать торг с Вашингтоном.

Москва сомневается, что украинское руководство "на что-то способно". Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Таким образом дипломат рассказал о возможных переговорах с киевским режимом по мирному урегулированию кризиса. Он выразил сомнения в том, что киевский режим может отметиться чем-то иным, кроме как стремлением заработать и провести с американской стороной торги.

Не думаю, что украинское руководство на что-то способно сейчас, кроме стремления денег заработать, в том числе в торге с США по вопросу о том, как расплатиться-то с той помощью, которой без всяких оправдательных документов администрация Байдена накачала... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой.

Фото и видео: МИД России