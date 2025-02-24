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Лавров: РФ готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой

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Глава МИД РФ напомнил о необходимости достижения целей СВО.

Москва готова вести мирные переговоры как с украинским руководством, так и европейскими политиками. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Наш дипломат пояснил местным СМИ, что боевые действия прекратятся только при таком результате, который устроит Кремль.

Мы готовы вести переговоры с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий РФ.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия призвала Запад признать новый баланс сил.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, переговоры, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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