Лавров: Россия призвала Запад признать новый баланс сил

По его словам, эта тема была затронута на переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии.

Россия призвала Запад признать новый баланс сил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20.

По его словам, эта тема была затронута на переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии. Лавров отметил, что международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов. Также глава МИД добавил, что урегулировать кризис на Украине можно только путем устранения его первопричин.

Ранее Лавров заявил , что Россия наравне с партнерами стремится к многополярному мироустройству.

Фото: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia