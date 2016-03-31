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Лавров: Россия наравне с партнерами стремится к многополярному мироустройству

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По его словам, формирование многополярного мироустройства связано с появлением новых центров силы.

Россия наравне с партнерами стремится к многополярному мироустройству. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, формирование многополярного мироустройства связано с появлением новых центров силы из числа стран "мирового большинства". Лавров отметил, что эти страны развиваются и берут на себя ответственность за положение дел в своих регионах.

Как и мы, они выступают за демократизацию международной жизни, уважение естественного права народов самим определять свою судьбу.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов.

Видео: kremlin.ru

Теги: мид россии, многополярность, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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