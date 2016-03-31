Лавров: Россия наравне с партнерами стремится к многополярному мироустройству

Россия наравне с партнерами стремится к многополярному мироустройству. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, формирование многополярного мироустройства связано с появлением новых центров силы из числа стран "мирового большинства". Лавров отметил, что эти страны развиваются и берут на себя ответственность за положение дел в своих регионах.
Как и мы, они выступают за демократизацию международной жизни, уважение естественного права народов самим определять свою судьбу.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все