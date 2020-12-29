Европейский суд по правам человека уже рассматривал некоторые дела об ущемлении профессиональных прав журналистов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ЕСПЧ может помочь в защите российских журналистов в западных странах.

Мы хотим поднимать неправительственные организации, они имеют полное основание обращаться в суды. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

По его словам, Европейский суд по правам человека уже рассматривал некоторые дела об ущемлении профессиональных прав журналистов.

Лавров отметил, что в данном случае РФ будет обращаться к юристам международникам, а также использует Фонд защиты прав соотечественников.

Ранее Лавров заявил, что РФ ждет предложений по продлению ДСНВ от новой администрации США.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia