Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ЕСПЧ может помочь в защите российских журналистов в западных странах.
Мы хотим поднимать неправительственные организации, они имеют полное основание обращаться в суды.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
По его словам, Европейский суд по правам человека уже рассматривал некоторые дела об ущемлении профессиональных прав журналистов.
Лавров отметил, что в данном случае РФ будет обращаться к юристам международникам, а также использует Фонд защиты прав соотечественников.
Ранее Лавров заявил, что РФ ждет предложений по продлению ДСНВ от новой администрации США.
Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia
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