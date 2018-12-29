Лавров рассказал о развитии отношений с Белорусский после высказываний Лукошенко

Министр попросил не искать в ситуации геополитических замыслов.

В ходе большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналисты поинтересовались, как выглядит дальнейшее развитие союзного государства после довольно резких высказываний президента Белоруссии Лукашенко.

Я удивляюсь той шумихе, которая вокруг этой темы раздута. Договор о создании союзного государства открытый, имеется в доступе, с ним можно было ознакомиться, и когда он был подписан, и сейчас можно освежить память. В нем записано много чего из тех вещей, которые в то время объединили нас и побудили создать союзное государство. Там предусмотрено было и принятие конституционного акта, и создание союзного парламента, и суда союзного государства. Это в то время было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, но и мы на этом совсем не настаиваем. Сергей Лавров, министр иностранных дел

Лавров пояснил, что в ходе последних трех встреч президентов в декабре прошлого года были обсуждены положения, касающиеся практических вещей в сфере экономики и торговли. Речь зашла о действиях по формированию единой денежной единицы, единой денежной кредитной и налоговой политики. Все эти вещи, по заявлению министра, напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках союзных государств. В них между Россией и Белоруссией разногласий не обнаружилось.

По решению президентов России и Белоруссии была создана рабочая группа. Она возглавляется министрами экономики. Она уполномочена заниматься ровно тем. О чем я сейчас сказал. Мы ничего не выдумываем. Мы просим наших белорусских коллег, учитывая их заинтересованность в целом ряде вопросов, которые связаны с определением экономической, денежной, кредитной, налоговой политики, просим их посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в союзном договоре. Сергей Лавров, министр иностранных дел

Лавров заключил, что надеется на прекращение поисков геополитических замыслов в сложившейся рабочей ситуации.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Лавров прокомментировал ситуацию со Скрипалями.

Видео: Большая пресс-конференция Сергея Лаврова