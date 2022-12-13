Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий

Он отметил, что это заявление можно воспринимать как шаг к пониманию реальности Западом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о возвращении Украиной территорий в границах 1991 года. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1.

По словам Милли, Киев не может рассчитывать на возвращение своих территорий. Лавров отметил, что это заявление можно воспринимать как шаг к пониманию реальности Западом.

Ранее Лавров прокомментировал планы по поставкам истребителей Украине.

Фото: МИД России