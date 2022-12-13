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Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий
Сегодня, 12:18
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Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий

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Он отметил, что это заявление можно воспринимать как шаг к пониманию реальности Западом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о возвращении Украиной территорий в границах 1991 года. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1.

По словам Милли, Киев не может рассчитывать на возвращение своих территорий. Лавров отметил, что это заявление можно воспринимать как шаг к пониманию реальности Западом.

Ранее Лавров прокомментировал планы по поставкам истребителей Украине.

Фото: МИД России

Теги: марк милли, мид россии, сергей лавров, территории, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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