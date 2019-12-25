Лавров: отношения России и Великобритании находятся в точке замерзания из-за курса Лондона

Он подчеркнул, что из-за этого двухсторонние контакты двух стран практически прекращены.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Великобритании находятся в точке замерзания из-за жёсткого антироссийского курса Лондона. Заявление он сделал в интервью журналу "Русская мысль".

Лавров заявил, что Лондон продолжает делать выпады в сторону Москвы и используют жёсткую антироссийскую риторику.

На протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он подчеркнул, что из-за этого двухсторонние контакты двух стран практически прекращены. Лавров напомнил, что после выхода из ЕС Великобритания три раза вводила собственные санкции против официальных российских лиц.

Ранее мы писали, что постпред РФ при ЕС пообещал, что Россия примет ответные меры на новые санкции.

Фото: vk.com / МИД РФ