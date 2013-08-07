Лавров назвал требования Зеленского к России для переговоров несерьезными

По мнению главы МИД, такой подход не является серьезным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал требования президента Украины Владимира Зеленского к России для переговоров несерьезными. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Комментируя заявления украинского лидера, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, Лавров отметил, что такой подход не является серьезным. Он добавил, что это противоречит тем инициативам, который выдвигал Киев на переговорах, прошедших 29 марта в Стамбуле.

Ранее Лавров заявил, что спецоперация на Украине продвигается по плану.

Видео: МИД России