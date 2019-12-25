Лавров назвал Зеленского "неуравновешенным и несамостоятельным человеком"

Как отметил глава российской дипломатии, "от него можно всё что угодно ожидать".

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неуравновешенным и несамостоятельным человеком" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 1".

По оценке Лаврова, украинский лидер напрямую зависит от своих американских кураторов. Так он прокомментировал возможность киевского режима пойти на обострение отношений с Россией. Как отметил глава российской дипломатии, "от него можно всё что угодно ожидать".

Напомним, что в последние дни ситуация на Донбассе заметно обострилась. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Началась эвакуация женщин, детей и пожилых людей. В этой связи, президент РФ Владимир Путин собрал внеочередное заседание Совбеза. Участники встречи рассматривали возможность признания независимости ДНР и ЛНР. В результате, в понедельник, 21 февраля, российский лидер выступил перед населением страны с объявлением о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Ранее Лавров сообщил, что Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР.

Фото: Facebook / Офіс Президента України