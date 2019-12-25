Лавров: Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР

Власти хотят, чтобы проблемы решались мирным способом. Их не волнует воинственная риторика украинских властей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерениях России гарантировать безопасность в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил во вторник, 22 февраля.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что между Россией и республиканцами подписаны договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Теперь Москва получила возможность обеспечить безопасность на территориях Донецка и Луганска. Власти хотят, чтобы проблемы решались мирным способом. Их не волнует воинственная риторика украинских властей. Лавров подчеркнул, что Киев не один год саботировал обязательства по минским договоренностям, а Запад потакал им. По словам главы дипломатии РФ, уже тогда было понятно, что договоренности "были похоронены, похоронены не нами".

Ранее мы сообщили, что представитель народной милиции ДНР Басурин предложил России защитить их без ввода войск.

Фото: kremlin.ru