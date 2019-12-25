Представитель народной милиции ДНР Басурин предложил России защитить их без ввода войск

Он предложил закрыть небо над ДНР и ЛНР российскими системами ПВО.

Россия способна защитить Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) без ввода войск. Такое мнение высказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире "Россия 24".

Он предложил закрыть небо над ДНР и ЛНР российскими системами ПВО. Это можно сделать без ввода воинских подразделений. Басурин уверен, что российская сторона в силах защитить жителей региона. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что в договоре с республиками Донбасса предусмотрено размещение там российских военных баз. Однако, о размещении баз речи пока не идет.

При необходимости сделаем, будет сделано все что нужно. Договор это предусматривает. Андрей Руденко, замглавы МИД РФ

Ранее мы сообщили, что президент РФ Владимир Путин назвал "тупиковым" переговорный процесс по Донбассу.

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