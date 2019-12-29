Турция передает свои координаты, а они перенаправляются правительственным силам.

Сергей Лавров: между российскими и турецкими военными в Сирии налажен контакт. Ежедневно представители сторон обмениваются актуальной информацией. Об этом сообщили в "ТАССе". Координаты российских сил передаются Дамаску в режиме реального времени. Также данные распространяются на местоположение наблюдательных постов Турецкой армии. Военные из Анкары ежедневно, несколько раз в день информируют Центр по примирению враждующих сторон.

Сведения направляются военным Асада, чтобы обеспечить безопасность турок во время атак на боевиков. Система не всегда работает, так как накануне Турция не передала своих координат, из-за чего погибли люди.

Ранее Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia