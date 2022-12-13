Лавров: США подмяли под себя Евросоюз

По его словам, Вашингтон "лишил ЕС последних признаков хоть какой-то самостоятельности".

США подмяли под себя Евросоюз. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

По его словам, Вашингтон подмял под меня все страны Запада. Он отметил, что таким образом США "лишили ЕС последних признаков хоть какой-то самостоятельности". Также Лавров заявил, что США понимает демократию как свое право навязывать всем остальным свое понимание этого слова.

Ранее Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации.

Видео: Telegram / РИА Новости