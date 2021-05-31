Лавров: Россию удивляет пассивность ЕС на фоне слома США режимов контроля над вооружениями

В МИД РФ призвали коллег с Запада возобновить политический диалог.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москву удивляет пассивность Евросоюза на фоне слома американских режимов контроля над вооружениями. Об этом дипломат заявил на открытии конференции, посвященной отношениям ЕС и РФ.

Оставлено без внимания развернутое предложение Путина о том, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности, включая - подчеркну это особо, это пытаются затушевать - согласование механизма верификации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт заметил, что Россия выступила с конкретными предложениями. Они включают в себя посещение Калининградской области иностранными специалистами, а также ответное посещение американских баз ПРО, расположенных на территории Польши и Румынии. Лавров заметил, что риторика Запада по отношению к России вытекает в "военное строительство". Москва не будет оставлять недружественные шаги ЕС без внимания. В МИД РФ призвали стороны возобновить политические контакты.

Лавров оценил слова Кравчука о поиске новой площадки для переговоров по Донбассу.

Видео: МИД России