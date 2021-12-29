Лавров: Россия ответит взаимностью, если Великобритания настроена улучшить отношения

Министр отметил, что сотрудничество между Москвой и Лондоном было прервано не по инициативе РФ.

Россия ответит взаимностью, если Великобритания реально заинтересована в улучшении отношений с ней. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ перед началом переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.

По словам российского министра, межгосударственное сотрудничество было прервано не по инициативе Москвы. Лавров выразил надежду, что данные механизмы удастся со временем восстановить.

Если это [восстановление отношений с РФ] действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В свою очередь Трасс выразила надежду на то, что предстоящие переговоры с российским коллегой поспособствуют укреплению европейской безопасности.

Ранее посольство РФ приветствовало желание США обсудить гарантии безопасности.

Фото: МИД РФ