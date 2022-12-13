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Лавров: Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор

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По его словам, путь переговоров заблокирован Зеленским и позицией западных стран.

Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Оба министра на встрече обсудили украинскую проблему. Лавров поблагодарил своего коллегу за взвешенную и сбалансированную позицию. Он также отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в политическом урегулировании ситуации в Восточной Европе.

Путь переговоров заблокирован Зеленским и позицией западных стран. Они рассчитывают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

Сергей Ларвов, глава МИД России

Ранее Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: мид россии, переговоры, сергей лавров, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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