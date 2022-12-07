Лавров: Европа пока не может защитить свои интересы

По его словам, этот факт подтвердили итоги визита президента Франции в США.

Европа пока не может защитить свои интересы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на международном форуме "Примаковские чтения".

По его словам, этот факт подтвердили итоги визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом. Лавров подчеркнул очевидность того, что в Европе есть интересы, которые не совпадают с интересами Вашингтона

То, что Европа не может эти интересы защитить, по-моему, пока это тоже медицинский факт. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Захарова прокомментировала проработку Евросоюзом нового пакета санкций.

Видео: МИД России