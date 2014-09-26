Владельцам снесённых ларьков в Петербурге могут предложить альтернативные места

Законопроект будет рассмотрен городскими депутатами в ближайшее время.

Владельцы ларьков в Петербурге, которые лишились земельных участков для размещения торговой точки, смогут рассмотреть альтернативные места, предложенные городом. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на внесённый на рассмотрение ЗакСа законопроект.

Сейчас договоры на размещение нестационарных торговых объектов действуют в течение пяти лет, после договор необходимо продлить на такие же сроки. Тем не менее, если участок по какой-то причине понадобился городу, предприниматели вынуждены были покидать его без права на компенсацию.

В случае принятия проекта, после расторжения договора после изъятия участка городом владельцам киосков обязаны будут предложить новое место.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга окончательно завершил работу над городским бюджетом на 2023 год.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга