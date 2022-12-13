  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Актриса Фокина опровергла информацию о госпитализации Ларисы Удовиченко
Сегодня, 12:19
128
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Актриса Фокина опровергла информацию о госпитализации Ларисы Удовиченко

0 0

О проблемах со здоровьем народной артистки ранее сообщило петрозаводское отделение сервиса по продаже билетов на постановку "Новогодний переполох".

Актриса, участница театральной постановки "Новогодний переполох" Полина Фокина опровергла сообщения о госпитализации народной артистки РФ Ларисы Удовиченко с переломом позвоночника. Об этом в беседе с телеканалом "360" она заявила, что не готова обсуждать с прессой состояние здоровья коллег.

Все разговоры о том, что она сломала позвоночник, – это абсолютная ерунда. Я с ней общалась – все с ней в порядке.

Полина Фокина, актриса

Напомним, что впервые информацию о проблемах со здоровьем Удовиченко разместило петрозаводское отделение сервиса по продаже билетов на постановку. Артистка должна была участвовать в представлении 29 декабря, однако её пришлось заменить.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Теги: лариса удовиченко, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии