Актриса Фокина опровергла информацию о госпитализации Ларисы Удовиченко

О проблемах со здоровьем народной артистки ранее сообщило петрозаводское отделение сервиса по продаже билетов на постановку "Новогодний переполох".

Актриса, участница театральной постановки "Новогодний переполох" Полина Фокина опровергла сообщения о госпитализации народной артистки РФ Ларисы Удовиченко с переломом позвоночника. Об этом в беседе с телеканалом "360" она заявила, что не готова обсуждать с прессой состояние здоровья коллег.

Все разговоры о том, что она сломала позвоночник, – это абсолютная ерунда. Я с ней общалась – все с ней в порядке. Полина Фокина, актриса

Напомним, что впервые информацию о проблемах со здоровьем Удовиченко разместило петрозаводское отделение сервиса по продаже билетов на постановку. Артистка должна была участвовать в представлении 29 декабря, однако её пришлось заменить.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков