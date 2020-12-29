После вакцинации актриса рассказала, что чувствует себя хорошо.

Народная артистка России, актриса Лариса Луппиан сделала прививку от коронавируса в Петербурге. Как она сама рассказала "Петербургскому дневнику", вакцинацию она прошла в 39-й поликлинике на Малой Конюшенной улице. После вакцинации актриса рассказала, что чувствует себя хорошо.

Из наблюдений над самим процессом прививки Луппиан заметила, что укол сам по себе безболезненный, похож на прививку от гриппа, только перед ним нужно заполнять "очень много бумажек". Актриса также рассказала, что записалась на вакцинацию по телефону – на процедуру уже была очередь.

За 5 января в Петербурге от COVID-19 привили рекордное количество горожан. Число петербуржцев, получивших прививку от коронавируса, составило 1053 человека.

Фото: lensov-theatre.spb.ru