Лишившаяся квартиры Долина вынуждена отрабатывать 8 Марта на корпоративе в Петербурге

Гонорар певицы за выступление перед банковскими сотрудниками составит не менее 3,5 млн рублей.

Народная артистка России Лариса Долина встретит Международный женский день на сцене — вечером 8 марта она выступит на частном корпоративе в Петербурге перед сотрудниками банковской сферы. Как пишут СМИ, после недавней потери квартиры певица вынуждена работать даже в праздник, а гонорар поможет компенсировать финансовые потери из-за провала концерта в Подмосковье.

По данным источника, за выступление в Северной столице Долина получит не менее 3,5 млн рублей. Эти средства должны помочь артистке восполнить упущенную выгоду после переноса концерта в подмосковной Коломне, который должен был состояться 11 марта. За несколько дней до планировавшегося выступления во Дворце культуры "Тепловозостроитель" было продано менее 30% билетов. Зал вмещает около 600 человек, а стоимость билетов составляла от 2900 до 6500 рублей. При полной заполняемости Долина могла бы заработать порядка 3 млнв рублей, однако концерт пришлось перенести.

Официальная версия команды артистки — выступление в Коломне перенесено на ноябрь 2026 года по техническим причинам. Однако инсайдеры связывают это с низкими продажами.

Напомним, в 2024 году Лариса Долина лишилась квартиры в центре Москвы из-за мошеннических действий. Злоумышленники убедили её продать недвижимость и перевести деньги на якобы "безопасные счета". Ущерб составил более 100 миллионов рублей. Сейчас артистка активно гастролирует, чтобы восполнить потери после того, как Верховный суд принудительно заставил артистку передать ключи новой владелице квартиры — Полине Лурье.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина