"Ланцет" 1 и 2 серии: у главного героя погибает супруга

На Первом канале начинается показ нового сериала о врачах.

Ланцет 1 серия

Илья Ладынин получил прозвище "Ланцет" еще в мединституте как лучший кардиохирург. Как крутому специалисту, ему предстоит оперировать важного человека. Ладынину предлагают огромные деньги, если тот убъет мужчину. Во время этой операции его жену на скорой привозят в клинику. Илья отключает телефон, не зная, что жизнь его любимой под угрозой...

Ланцет 2 серия

Сын Ильи винит в смерти матери отца. В местной газете выходит материал, уличающий доктора в смерти пациента. Ладынин идет в полицию, чтобы заявить об убийстве. Ему не верят, так как по данным из больницы, пациент умер естественной смертью. Но доктор не верит этой информации и пытается самостоятельно разобраться в том, кто убил мужчину.

Ланцет: актеры

Павел Трубинер, Полина Агуреева, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Борис Каморзин, Иван Жидков и другие.

Фото: ВК / "Ланцент".

Видео: Youtube / КиноГид / Трейлеры HD.