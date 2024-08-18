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Появилось видео "Лахта-Центра" с праздничной подсветкой в честь 23 февраля

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«Лахта Центр» и мосты Петербурга окрасились в цвета триколора

В честь Дня защитника Отечества в Петербурге зажглись праздничные подсветки. Башня "Лахта Центра" с 18:00 засветилась цветами российского флага, ее иллюминация будет работать до утра понедельника.

Также триколор появился на "Газпром Арене" и телебашне. В цветах флага окрасились Дворцовый, Троицкий и Бетанкура мосты. Городские достопримечательности стали частью праздничной атмосферы 23 февраля.

Ранее мы показали кадры праздничного салюта над Петропавловской крепостью.

Видео: Piter.TV

Теги: день защитника отечества, лахта центр, подсветка
Категории: Видео, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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