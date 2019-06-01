Видео: салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Петербурге

Северная столица встретила 23 февраля масштабным фейерверком.

Вечером 23 февраля у стен Петропавловской крепости прогремел праздничный салют. В 21:00 специалисты произвели 30 залпов из 12 орудий, сопровождаемых фейерверком. Кадры салюта уже появились в социальных сетях.

В связи с мероприятием с 19:00 до полуночи были перекрыты Дворцовый мост и съезды на прилегающие набережные, а также движение по Мошкову переулку, Миллионной улице и Биржевой площади. Ограничения коснулись и Невского проспекта – на участке от Дворцовой площади до Малой Морской.

Традиция артиллерийского салюта в этот день восходит к 1919 году, когда в Петрограде впервые отметили годовщину создания Красной армии.

Видео: АстроФотоБолото / Telegram