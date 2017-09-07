В Петербурге запущена программа digital-экскурсий "Лахта Trip"

Лахта Центр запустил открытый культурно-образовательный digital-проект "Лахта Trip".

В Санкт-Петербурге прошла презентация проекта "Лахта Trip", запущенного специалистами "Лахта Центра". "Лахта Trip" объединил современные digital-экскурсии, посвященные истории и современности Северной столицы. Стать участником проекта "Лахта Trip" сможет любой желающий в удобное для него время. Для этого нужно скачать на смартфон специальное бесплатное приложение и приготовиться к увлекательному путешествию. Перемещаться между точками авторский экскурсионных маршрутов можно на любом транспорте: от самоката и велосипеда до личного автомобиля.

Презентация проекта "Лахта Trip" прошла в формате велосипедной экскурсии. Ведущими "умного пробега" стали составители маршрутов: историк архитектуры Ксения Малич, журналист Александр Малич и гид-краевед Павел Перец. Велосипедисты стартовали в полдень вторника, 5 сентября, на Конюшенной площади, и отправились в трехчасовое путешествие по городу. На мероприятии побывала и съемочная группа Piter.TV.

"Санкт-Петербург — один из немногих примеров того, как не просто город, а целая столица государства была создана с чистого листа, по концепции, которая сидела в голове у одного-единственного человека. Петр был не просто реформатором, а скорее даже аннигилятором устоявшихся стереотипов и тенденций, и мы можем воочию наблюдать это на примере архитектурных памятников Петербурга, объектов и смыслов, которые в них заложены от начала города и до сегодняшнего дня. К сожалению, не все петербуржцы это замечают — те, у кого Эрмитаж под боком, не ходят в него годами. Слово "экскурсия” на многих действует, как снотворное. Поэтому в рамках Лахта Trip мы с Лахта Центром решили не только показать Петербург как город, постоянно создававший и создающий будущее, но и продемонстрировать, что экскурсия — это познавательно, интересно, иногда забавно, иногда — трогательно, но совершенно точно не скучно", — говорит Павел Перец, автор одного из маршрутов.

Разработчики приложения и авторский экскурсий называют свое детище "интерактивной прогулкой с культурологическим прицелом". Теперь такие прогулки будут доступны каждому: нужно только выбрать свой маршрут! Каждая "трасса" состоит из 10-12 пунктов, пройти которые можно за время от 2.5 до 3.5 часов.

"В путешествие по пути создателей будущего может отправиться любой желающий – достаточно скачать бесплатное приложение Лахта Trip, которое доступно в Google Play, App Store и на сайте сервиса Surprise Me, технологического партнера проекта. После скачивания приложение предложит выбрать маршрут, который также загрузится в смартфон. Лахта Trip определит текущее местонахождение пользователя по GPS и будет подсказывать путь к следующим точкам. На каждой из остановок участники экскурсии смогут посмотреть и прослушать мультимедиа-рассказы авторов маршрута — они откроются автоматически по прибытии в заданную локацию", - говорится в описании проекта.

В будущем программа "Лахта Trip" будет пополняться новыми маршрутами. Все они будут посвящены инновациям в жизни Санкт-Петербурга. Тем более, что в жизни самого европейского города России их всегда было предостаточно!