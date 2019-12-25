Лагерь "Зеленый остров" готовится к приему детей

В учреждении проходит ремонт.

В детском лагере "Зеленый остров", расположенном на острове Вольный в Выборгском заливе, проходят ремонтные работы перед заселением постояльцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

На данный момент обновление интерьера подходит к завершению. Уже заменены крылечки, практически полностью обновлен фасад корпусов. В столовой одну из стен выкладывают плиткой, а в корпусе для младшей группы меняют пол.

Лагерь включает в себя несколько спальных корпусов, столовую, медицинский пункт, клуб, спорткомплекс, игровую площадку, спортивные объекты. На берегу залива расположена купальная зона.

По словам директора учреждения Елены Пташник, следующим шагом перед приемом ребят станет благоустройство лагеря.

Отметим, что точные даты заездов и количество смен еще неизвестны в связи с эпидемической обстановкой. Обычно "Зеленый остров" принимает 3 смены по 100 человек. Каждая смена длится 21 день.

Ранее мы рассказали о том, что детские сады Выборгского района организуют дежурные группы.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО