Ладожский мост разведут для прохода военных кораблей в ночь на 24 июля

На федеральной трассе Р-21 "Кола" будет временно ограничено движение транспорта в связи с разводкой Ладожского моста. Как сообщил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад", мероприятие запланировано с 00:15 до 01:00 и продлится 45 минут.

Разводка моста, расположенного на 40-м километре трассы около деревни Марьино Кировского района Ленинградской области, необходима для обеспечения прохода малых ракетных кораблей "Наро-Фоминск" и "Град", а также буксиров "РБ-20" и "РБ-27". Максимальная высота судов составляет 28 метров.

Работы будут проводиться подрядной организацией ООО "ЕвроТрансСтрой" при соблюдении погодных условий: температура воздуха не должна превышать +25°C, а скорость ветра - 15 м/с. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" рекомендует водителям учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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Фото: Комитет по транспорту Ленобласти