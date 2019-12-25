Ладожский мост на трассе "Кола" разведут 5 августа

В течение 45 минут на автодороге будет полностью перекрыто движение.

Ладожский мост через Неву в Кировском районе Ленобласти на время перекроет автомобильное движение на трассе "Кола". По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 15.00 до 15.45 5 августа мост будет разведен.

Переправу, расположенную в Кировском районе и примерно на 40 километре автодороги, разведут, чтобы вверх по реке смог пройти баржебуксирный состав. В течение упомянутых 45 минут автомобилям придется ждать, когда мост вернется в удобное для передвижения по нему состояние.

Дорожники отметили, что разводка моста, запланированная на 4 августа, отменена.

Также мы сообщали, что в августе ограничат проезд по Среднеохтинскому и улице Даля в Петербурге

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"