Лабораторные крысы научились водить автомобиль

Они получают от этого удовольствие.

Нейробиолог Келли Ламберт из Университета Ричмонда доказала, что крысы способны управлять миниатюрными автомобилями и получают от этого удовольствие. С 2019 года ученая усовершенствовала конструкции авто — от простых моделей с проводами до продвинутой версии Rat Car II, разработанной при поддержке кафедры робототехники.

Как отметил портал 110km.ru, эксперименты показали, что вождение помогает грызунам справляться со стрессом, повышает уровень дофамина и формирует чувство достижения. Крысы выбирали автомобиль даже при наличии более короткого пешего маршрута к награде, демонстрируя наслаждение самим процессом поездки.

Согласно наблюдениям, при ожидании поездки животные демонстрировали признаки радости: прыжки, подергивания хвоста и повышенное возбуждение. Этот эффект можно сравнить с дофаминовыми всплесками у людей.

Ламберт отмечает, что исследование важного для мозга позитивного опыта способствует пониманию принципов борьбы с негативными эмоциями у человека.

Фото: theconversation.com