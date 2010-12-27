Правительство предоставит для ТОРов льготную ставку для проектов на Дальнем Востоке

Бизнесмены могут получить возможность кредитования под 1%.

Директор по экономической политике ВШЭ Юрий Симачев заявил, что политика низких ставок для инвесторов территорий опережающего развития на Дальнем Востоке начала давать положительный эффект. Однако чтобы ускорить развитие бизнеса необходимо генерировать интересные предложения со стороны заемщиков.

Как сообщает 6 марта "Экономика сегодня", сейчас правительством ведется обсуждение на тему того, чтобы инвесторы на Дальнем Востоке получили возможность брать кредиты под 1%. Если проект примут, он вступит в силу со следующего года.

Симачев отметил, что программа может заработать в правильном русле, если установить разумные ставки и поставить перед инвесторами четкие задачи. Также необходимо оговорить условия, сроки и рамки. Политик отметил, что ставка должна иметь какой-то экономический смысл, а 1% является слишком низкой ставкой.

По мнению экспертов, инвесторы заинтересованы в участии в перспективных проектах, созданных на долгосрочной основе. Поэтому заемщики должны одновременно с субсидиями предлагать интересные варианты и возможность их реализации.