LOBODA: покупаю подарки утром 31 декабря

Новый год один из самых любимых праздников в нашей стране. В предверии 2018 года мы взяли интервью у певицы Светланы Лободы и узнали как она будет поздравлять своих близких и много ли времени тратит на подготовку подарков:
Я не готовлю подарки за месяц, я готовлю их в ближайшие дни, за день. Если это Новый год, то это обычно происходит тридцать первого числа. Утром тридцать первого декабря я занимаюсь тем, что подбираю подарки для своих родных и близких.
Саетлана Лобода
Видео: канал Piter.TV
Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева