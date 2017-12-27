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LOBODA: покупаю подарки утром 31 декабря

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Певица призналась каналу Piter.TV, что она не бегает, как все в "предновогодней агонии", в поисках подарков за неделю до события. Она спокойно выбирает новогодние сувениры прямо в канун праздника.

Новый год один из самых любимых праздников в нашей стране. В предверии 2018 года мы взяли интервью у певицы Светланы Лободы и узнали как она будет поздравлять своих близких и много ли времени тратит на подготовку подарков:

Я не готовлю подарки за месяц, я готовлю их в ближайшие дни, за день. Если это Новый год, то это обычно происходит тридцать первого числа. Утром тридцать первого декабря я занимаюсь тем, что подбираю подарки для своих родных и близких.

Саетлана Лобода

 

Видео: канал Piter.TV
Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева

Теги: 2018 , loboda , золотой граммофон , новый год , поздравление с новым годом 2018 , светлана лобода
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Новости шоу-бизнеса России Картина дня

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