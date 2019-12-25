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Петербуржцы получали квитанции за несуществующий домофон
Сегодня, 9:01
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Петербуржцы получали квитанции за несуществующий домофон

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Прокурор района внес представление в адрес руководства ООО "Авентин-Сервис".

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению жильцов дома 20, корпус 7 по Лесному проспекту. Жильцы пожаловались на квитанции за несуществующий домофон.

Установлено, что собственниками 5 августа 2024 года принято решение об установке и обслуживании домофона ООО "Авентин-Сервис". Организацией направлена информация о начислении платы за услуги по обслуживанию домофона в АО "Единый информационно-расчетный центр Санкт‑Петербурга".

Проверка прокуратуры показала, что в парадной домофон отсутствует, при этом счета на оплату его обслуживания жильцам выставляются.

Прокурор района внес представление в адрес руководства ООО "Авентин-Сервис". Фактическое устранение нарушений контролируется.

Фото: unsplash

Теги: домофон, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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