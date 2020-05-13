Квартирант угрожал убийством арендодателю на Бухарестской, так как не хотел съезжать

Женщина выбежала из квартиры в подъезд, но там обвиняемый ее догнал и столкнул с лестницы.

В Петербург квартирант угрожал убийством арендодателю, так как не хотел съезжать с квартиры. Теперь в деле разберётся суд, рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.

По версии следствия, 46-летний обвиняемый снял у 76-летней женщины однокомнатную квартиру в доме 31, корп. 2 по улице Бухарестской. Спустя некоторое время хозяйке стали поступать жалобы соседей на частые вечеринки в квартире и лай собаки. Женщина 8 июня 2024 года попросила съехать квартиранта, однако тот отказался. Между ними начался конфликт, в ходе которого мужчина взял кухонный нож и стал высказывать угрозы убийством в адрес потерпевшей. Женщина выбежала из квартиры в подъезд, но там обвиняемый ее догнал и столкнул с лестницы.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pxhere