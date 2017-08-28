На Фонтанке закрыли притон с проституткой-индивидуалисткой

Полиции Северной столицы закрыли притон с интимными услугами. В заведении трудилась одна единственная ночная бабочка.

Сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД по городу и области накрыли очередной развратный притон. На этот раз бордель расположился в квартире дома на набережной реки Фонтанки.

С проверкой в заведении правоохранители пришли еще на прошлой неделе. В заведении обнаружили только одну проститутку. Женщина индивидуально оказывала игривые услуги клиентам.

Женщину оторвали от работы и направили в отделение. Там она получила протокол за занятие проституцией. Сейчас правоохранительные органы выясняют других людей, причастных к этому противозаконному бизнесу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД.